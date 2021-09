[아시아경제 이민지 기자] 디와이피엔에프 디와이피엔에프 104460 | 코스닥 증권정보 현재가 38,200 전일대비 800 등락률 -2.05% 거래량 51,837 전일가 39,000 2021.09.01 14:58 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"디와이피엔에프, 환경규제 강화로 올해 신규수주 4천억 기대"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일[공시+]디와이피엔에프, 3분기 영업익 79억원…전년比 6% 증가 close 는 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길로 본점 소재지를 변경한다고 1일 공시했다. 회사 측은 “연구시설 확충 및 경영환경 개선을 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr