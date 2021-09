카카오엔터, 멜론 합병 완료…스토리·뮤직·미디어 통합 개편

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터테인먼트가 멜론컴퍼니와의 합병 절차를 완료하고 1일 공식 출범했다. 페이지컴퍼니, M컴퍼니, 멜론컴퍼니 3개의 CIC(사내독립기업) 체제에서 벗어나 스토리, 음악, 미디어 등 3개의 주요 사업 분야를 중심 축으로 통합 개편을 단행한다.

스토리 부문, 카카오페이지와 카카오웹툰으로 국내 시장 공략

먼저 카카오엔터의 스토리 부문은 카카오웹툰과 카카오페이지, 두 개의 플랫폼을 축으로 한다. 특히 지난달 출시한 카카오웹툰은 IP의 역동성을 담은 수려한 IPX(IP eXperience)를 앞세워 국내에 성공적인 안착했다. 태국에서도 카카오웹툰은 가파른 성장세를 이어가고 있다. 양대 마켓에서 8월 한달 간 누적 매출 기준, 모든 경쟁 플랫폼을 제치고 1위를 달성했다.

카카오엔터는 글로벌 성공 노하우를 바탕으로 연내 유럽과 중화권과 아세안 등으로 발을 넓혀 한국 스토리 IP 세계 시장 진출을 가속화 할 계획이다. 상반기에 카카오엔터의 자회사로 편입된 북미 플랫폼 타파스와 래디쉬를 중심으로 북미 시장에 카카오엔터의 스토리 IP 성공을 이어간다는 계획이다.

뮤직 부문, 멜론과 음악사업 시너지 본격화

뮤직 부문에선 멜론과 기존 M컴퍼니에서 리드해온 음악 기획·투자·유통 비즈니스가 결합해 시너지를 본격화한다. 카카오엔터는 스타쉽, 플레이엠, 플렉스엠, 크래커 등 산하 레이블을 비롯해 다양한 아티스트들과의 협업을 통해 연간 1만2000곡의 음원을 기획, 제작하며 총 7만여 곡의 음원 유통 라이브러리를 보유하고 있다.

여기에 전체 회원수 3300만명에 유료회원 수만 500만명 이상을 지닌 멜론과의 유기적인 결합으로, K팝 리딩 기업으로서 경쟁력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

카카오엔터로 새롭게 편입된 멜론은 지속적인 체질개선을 통해 혁신적인 플랫폼으로 거듭나겠다는 포부다. TOP100 차트 도입을 단행한데 이어, 플랫폼의 UX/UI 개편을 통한 유저 편의성 향상, 아티스트 중심의 운영 정책 강화 등 굵직한 변화들을 앞두고 있다.

멜론·카카오페이지·카카오웹툰 등 카카오엔터 내 대표 플랫폼간 사용자 연계방안도 한층 강화된다. 멜론 회원들에게 카카오페이지와 카카오웹툰의 캐시를 제공하는 이벤트를 시작으로 넓게는 카카오 공동체 내의 플랫폼 유저들에게 다양한 혜택을 줄 수 있는 방법을 다각도로 고민하고 있다.

미디어 부문, 톱크리에이터 중심으로 프리미엄 콘텐츠 제작

미디어 부문은 톱크리에이터를 중심으로 확보한 기획·제작 역량과 네트워크, 인프라를 바탕으로 모바일, TV, 스크린까지 모든 플랫폼을 아우르는 영상 콘텐츠 사업을 가속화한다. 콘텐츠 밸류체인을 기반으로 콘텐츠 경쟁력을 확보하고 글로벌을 겨냥한 슈퍼 IP의 기획·제작에 역량을 집중할 계획이다.

카카오엔터는 자체 드라마 기획 조직과 카카오TV 오리지널 스튜디오를 비롯해, 로고스필름, 바람픽쳐스, 영화사 월광 등 다수의 드라마 영화 제작사를 산하에 두고 연간 약 60여개 타이틀의 오리지널 영상 콘텐츠를 제작해 선보이고 있다. 특히 국내 작가와 감독 등 80여명의 톱크리에이터와 150여명의 스타 배우를 중심으로 프리미엄 드라마·영화 IP의 기획 제작에 주력한다는 계획이다.

이진수 카카오엔터테인먼트 대표는 "연초부터 추진한 합병을 통해 비로소 스토리·뮤직·미디어에 이르는 카카오엔터만이 가능한 독보적인 ‘IP 밸류체인’을 완성하게 됐다"며 "이를 바탕으로 국내 엔터사업 1위로 도약함과 동시에 글로벌 시장에서도 영향력을 확장시키겠다"고 말했다.

강나훔 기자