명낙대전 '이재명 무료변론' 공방 지속

충청지역 순회경선 앞두고

이낙연 막판 뒤집기 위해 총공세

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당의 대선 경선 온라인 투표가 시작되면서 이재명 경기도지사와 이낙연 전 민주당 대표 간 ‘무료변론’ 공방이 격렬해지고 있다. 전일 이 지사가 이낙연 캠프의 정무실장인 윤영찬 의원을 거론하며 "어처구니 없다"고 꼬집은 데 이어, 이날 윤 의원도 "변호사 비용을 밝히면 될 텐데 이해가 안 간다"며 물러서지 않았다. 이 후보 측은 4일부터 시작되는 충청 지역 순회 경선을 앞두고 이 같은 파상공세를 이어가며 ‘막판 뒤집기’에 총력을 기울이는 모양새다.

윤 의원은 1일 오전 KBS 라디오에 나와 "수임료를 줬을 테니까 그 비용이 얼마냐를 밝히면 되는 아주 단순한 사안"이라며 "이는 본인 재산 증가분에 대한 의문이 연동돼있는 문제다. 그렇게 많은 수임료를 냈다면 재산상으로도 상당히 많은 (감소가 있어야 한다)"고 지적했다.

이낙연 캠프 측의 설훈 의원도 이날 페이스북을 통해 "언론에서는 ‘명낙대전’이라 부르며 양측 공방이 격화되고 있다고 보도하지만, 한 가지 분명한 사실은 ‘무료변론’이 있었다는 것이고, 이는 부정청탁금지법 위반에 해당하는 사실"이라고 강조했다. 그는 "공직자 재산등록과 비교해 성실한 소명을 해주기 바란다. 이 질문에 또 ‘어처구니가 없다, 사생활이다’라는 식으로 넘어가지 말라"고 경고했다.

