서울 용산경찰서장, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 참여

[아시아경제 정동훈 기자] 박주현 서울 용산경찰서장은 1일 어린이 보호구역 내 교통사고를 예방하고 어린이 보호을 위한 사회적 공감대 형성을 위해 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지 캠페인'에 동참했다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지 캠페인은 지난해 12월부터 행정안전부 주도로 시작된 국민 참여형 공익캠페인으로 어린이 보호구역 내 사고 예방을 위한 교통안전 문화 확산 및 어린이 보호를 최우선으로 하는 캠페인이다. 어린이 교통안전 슬로건인 '1단 멈춤, 2쪽 저쪽, 3초 동안, 4고 예방'이 적힌 팻말과 함께 사진인증을 하고 다음 참가자를 지목하는 방식으로 진행된다.

박주현 서장은 "미래의 주역인 어린이들이 안전하게 성장할 수 있는 성숙한 교통문화을 위해 어린이 보호구역 내 교통사고 예방을 위한 지속적인 노력을 하겠다"며 "특히, 어린이 교통안전은 시설보완, 경찰 단속도 중요하지만 사고 예방을 위한 방어운전이 필요하며 소중한 생명을 지키기 위해 어른들이 각별히 유의해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다.

박주현 서장은 다음 릴레이 챌린지 참여자로 김정재 용산구의회의장, 김수천 한국청소년육성회 용산회장, 한승경 우태하·한승경피부과 원장 등 3명을 지목했다.

