언론중재법 처리 내달로 연기했지만…아집 안 꺾은 與

언론민정협의체 구성 논의하기로

[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 언론중재법 개정안을 두고 평행선을 달리던 여야가 일단 전략적 휴전을 선택했다. 31일 여야는 언론·민간이 함께 개정안을 논의하는 언론민정협의체를 구성하는 것으로 가닥을 잡고 추가 논의를 이어가기로 했다. 이로써 언론중재법 처리는 9월 국회로 넘어가게 됐다.

윤호중 더불어민주당 원내대표는 이날 오전 국회에서 국회의장 주재로 열린 여야 원내대표 회동이 끝난 뒤 "의견 접근이 많이 이뤄진 것 같다. 최종적으로 양당 합의가 이뤄질 수 있도록 당 의견을 수렴하겠다"고 전했다. 김기현 국민의힘 원내대표는 "양당 간 의견 접근을 이루기 위해 최대한 노력 중"이라며 "각 당으로 돌아가 의원들의 동의를 받고 최종 합의를 할 수 있게끔 오후에 만나 다시 논의하겠다"고 밝혔다.

국민의힘은 전날 민주당이 제시한 수정안에 징벌적 손해배상과 기사열람차단 청구권 조항이 남아있어 동의할 수 없다는 입장을 고수해왔다. 다만 언론민정협의체가 구성될 경우 시간을 벌 수 있다는 점에서 이를 받아들인 것으로 보인다. 민주당도 일단 8월 본회의에서 언론중재법을 제외한 사립학교법, 의료법 개정안 등을 처리할 수 있게 돼 협의체 구성 합의에 무리가 없을 것으로 예상된다.

