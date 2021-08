CU, 핫이슈 상품 찾기 서비스…“인기 상품 실시간 재고 확인”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 업계 최초로 인기 상품의 점포별 실시간 재고량을 알려주는 ‘핫이슈 상품 찾기 서비스’를 선보인다고 31일 밝혔다.

이 서비스는 사회관계망서비스(SNS) 버즈량, 고객센터 VOC(Voice Of Customer) 등 빅데이터를 종합적으로 분석해 고객이 자주 찾는 인기 상품을 매달 10개 선정하고 해당 상품들의 구매가 가능한 점포 정보를 제공한다.

실시간으로 업데이트되는 재고 조회 기능은 고객과 점포 간 매칭을 돕는다. 이를 통해 고객은 원하는 상품을 즉시 구매할 수 있으며 점포에서는 이슈 상품을 미리 확보해 추가 매출을 올리는 등의 선순환을 기대할 수 있다.

이용 방법은 CU의 멤버십 애플리케이션(앱) 포켓CU의 핫이슈 탭에서 원하는 상품을 선택한 뒤 지도에 나타나는 점포를 눌러 재고를 확인하면 된다. 현재 위치에서 상품을 보유한 점포가 없다면 점포 검색 기능을 활용해 다른 지역의 점포를 조회할 수도 있다.

이달 초 선보인 ‘쿠폰 상품 찾기’ 서비스도 일평균 5만건 이상 이용되며 큰 호응을 얻고 있다. 해당 서비스 역시 고객이 보유한 키핑쿠폰이나 상품교환권, 할인권 등에 해당하는 상품을 보유한 점포를 지도에 안내해준다.

BGF리테일 관계자는 “이번 핫이슈 상품 찾기 서비스가 고객의 발품 수고를 덜어주고 가맹점에서는 효율적인 재고 관리가 가능할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 고객만족도 및 가맹점 운영 효율을 높일 수 있는 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

