이재명 캠프, 무료변론 논란에 "민변 관행"

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 이재명 경기도지사 캠프는 30일 이 지사가 과거 선거법 위반 사건에 무료 변론을 받았다는 의혹과 관련, 대가없이 변호인 선임계에 이름을 올리는 것은 지지 의미를 표명하는 민변(민주사회를위한변호사모임)의 관행이라고 밝혔다.

민변 출신 박 의원은 이날 이재명 캠프 정례 브리핑에서 “민변은 수십 년간 소속 회원이 어려움을 당하거나 수사를 받으면 이름을 올리는 식으로 지지하는 관행이 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 “사건 성격을 봤을 때 경찰권 남용이 있어 소송에 관여하지 않고 이름에 올린 것에 불과하다”며 “부정청탁금지법상 금지행위라 볼 수 없다”고 설명했다.

박 의원은 이낙연 캠프 등 일각에서 제기한 변호사비 대납 의혹에 대해서도 “명백한 허위”라고 선을 그었다.

이어 “재산 전체가 늘었다는 것은 소유한 (부동산) 공시지가가 6억 올라서 그런 것이지 현금자산은 오히려 감소했다”고 말했다.

박 의원은 “이 자리에서 말하는 것이 적절한지 모르겠는데 화가 난다”며 “우리 후보 뿐만 아니라 국가인권위원장 후보와도 관계돼있는데 정치 소재로 삼는다는 게 서운하고 화가 난다. 이렇게까지 해야 하는지 잘 모르겠다”고 목소리를 높였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr