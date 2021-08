이달 7兆 판 외국인, 2차전지는 담았다

삼성SDI 6838억 1위…상위 TOP5 중 3종목이 2차전지

[아시아경제 이민우 기자] 외국인 투자자들이 이달에만 7조원 넘게 주식을 팔아치운 와중에도 2차전지 업종은 꾸준히 사들였다. 여전히 성장 잠재력이 상당한데다 당분간 친환경 관련 정책과 일정들이 잇달아 이어져 상승동력(모멘텀)도 풍부하다는 판단을 내린 것으로 보인다.

30일 한국거래소에 따르면 외국인들은 이달 들어 지난 29일까지 코스피 시장에서 총 7조1269억원어치를 순매도했다. 올해 전체 순매도 29조4445억원의 24%에 해당하는 규모다. 지난달 순매도액 5조725억원보다 2조원 넘게 더 팔았다. 월별 기준 지난 5월 8조4910억원 이후 최대 순매도다.

그럼에도 외국인들이 꾸준히 사들인 업종이 있다. 2차전지다. 이달 들어 외국인들은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 756,000 전일대비 9,000 등락률 -1.18% 거래량 108,878 전일가 765,000 2021.08.30 12:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소美, 기준금리 속도 조절… 장 초반 코스피 3150선 거래외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 를 가장 많이 사들였다. 총 6838억원어치를 순매수했다. 순매수 2위 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 82,300 전일대비 1,500 등락률 -1.79% 거래량 1,119,138 전일가 83,800 2021.08.30 12:00 장중(20분지연) 관련기사 美, 기준금리 속도 조절… 장 초반 코스피 3150선 거래기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미삼성화재 30일부터·농협생명 내달 1일…금감원 종합검사 재개(종합) close 의 4595억원보다 1.5배가량 많다. 지난 4일과 27일 등 2거래일을 제외하면 매일 순매수로 일관했다. 2차전지 핵심 소재인 분리막을 만드는 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 3,000 등락률 -1.40% 거래량 155,437 전일가 215,000 2021.08.30 12:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고셀코리아 외인, 2차전지는 담았다외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워 close 와 양극재 제조사 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 319,100 전일대비 4,500 등락률 -1.39% 거래량 145,971 전일가 323,600 2021.08.30 12:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목" close 도 각각 외국인 순매수 4위(1806억원)와 5위(1714억원)에 올랐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 773,000 전일대비 10,000 등락률 -1.28% 거래량 120,320 전일가 783,000 2021.08.30 12:00 장중(20분지연) 관련기사 합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소美, 기준금리 속도 조절… 장 초반 코스피 3150선 거래 close 도 1216억원 순매수로 7위를 차지했다. 최근 미국 제너럴모터스(GM)의 쉐보레 볼트 EV 차량 관련 대규모 추가 리콜 비용 문제가 불거져 이틀 만에 외국인들이 4938억원어치를 순매도했음에도 상위권을 차지한 것이다.

반도체 업종이 상대적으로 부진한 가운데 전기차 시장 성장 잠재력이 견고한 만큼 투자심리가 위축되지 않고 있는 모습이다. 다음달 국내외 친환경 인프라 투자 등 정책 상승동력(모멘텀)도 이어질 것으로 예상된다.

정재현 DB금융투자 연구원은 "기존 중국을 중심으로 성장해왔던 전기차 시장은 세계 각국의 친환경 정책 공조에 힘입어 중국 이외 국가에서도 빠른 속도로 성장하고 있고 주요 완성차 업체 또한 중장기 전동화 전략을 수립하며 이러한 시장 움직임에 동참하고 있다"며 "LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 241,500 전일대비 2,000 등락률 +0.84% 거래량 136,519 전일가 239,500 2021.08.30 12:00 장중(20분지연) 관련기사 SKC·머티리얼즈, 양극재 사업 진출한다"베트남 초록빛으로 물들인 116ha의 기적, 진정성 인정받다"SK에너지, CJ대한통운과 손 잡고 MFC 사업 나선다(종합) close 이 공격적인 증설을 계획하고 있어 이 3사를 중심으로 한 우리나라 2차전지-양극재 가치사슬(밸류체인)은 갈수록 견고해질 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr