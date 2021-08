[인사] 국방부

◇ 서기관 승진

▲ 감사관실 김성근 ▲ 운영지원과 정기현 ▲ 기획관리관실 이명재 ▲ 계획예산관실 송영진 ▲ 정책기획관실 이지연 ▲ 국제정책관실 김혜윤 ▲ 인사기획관실 김양수 ▲ 전력정책관실 고유현

◇ 기술서기관 승진

▲ 코로나19긴급대응반 조기윤 ▲ 정보화기획관실 김영미 ▲ 전력정책관실 천영훈

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr