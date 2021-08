개학 앞두고 어린이 건기식 ‘쑥쑥’…원료부터 따져봐야

코로나19 확산 속 자녀 건강을 위한 어린이 건강기능식품 눈길

원료부터 꼼꼼하게 따져야…천연 소재로 식약처 기능성 인정받은 제품

[아시아경제 박형수 기자] 학부모들 사이에서 개학을 앞두고 자녀 건강에 도움이 되는 어린이 건강기능식품에 관한 관심이 커지고 있다. 전면 등교하면 손 씻기와 마스크 착용 등 개인위생 관리뿐만 아니라 면역력 및 성장 관리도 중요해지기 때문이다.

사회적 거리 두기 강화에 따라 외부 활동량이 줄어들고 '집콕' 생활에 익숙해진 아이들이 갑작스러운 환경 변화를 겪게 되는 만큼 피로감과 스트레스를 느껴 면역력이 약해질 수 있다.

아이가 먹는 건기식을 고를 땐 원료부터 꼼꼼하게 확인해야 한다. 최근 제약?바이오 업계에서는 한의학 기반 천연물 원료를 과학적으로 연구 개발하고 있다. 천연물 원료를 함유한 건강기능식품도 다양하다. 천연물 소재는 화학합성첨가물보다 부작용이 덜 하다는 점에서 주목받고 있다. 식품의약품안전처로부터 기능성을 인정받은 천연물 원료는 면역력을 높이는 데 도움을 줄 수 있다.

자녀들의 생활 습관이나 건강 상태에 따라 키 성장, 면역력 증진, 피로 및 기억력 개선 등 맞춤형 건기식을 선택하는 것도 좋다. 코로나19가 유행한 이후로 건강에 대한 개념의 범위가 넓어지고 관리 방법도 구체화하면서 특정 기능에 따라 맞춤형 건기식 수요가 늘고 있다.

코로나19가 장기간 이어지면서 활동량이 많은 성장기 아이들이 친구들과 자유롭게 어울릴 수 없고 학원과 학교만을 오가며 스트레스를 토로하고 있다. 어느 때보다 면역력 증진과 영양 관리의 중요성도 커지고 있다. 면역력 증진에 도움을 주는 홍삼, 클로렐라, 스피루리나, 동충하초 주정추출물 등의 원료가 함유된 건기식이 도움을 준다. ‘새 학기 증후군’으로 급격히 피로를 느낀다면 도라지추출물, 매실추출물, 브로콜리 스프라우트 분말 등을 원료로 하는 건기식을 주기적으로 섭취하면 피로 개선에 도움을 줄 수 있다.

성장기 아이를 위한 키 성장 건강기능식품에 대한 관심도 크다. 기능성 원료인 황기추출물 등 복합물(HT042) 성분을 함유한 건강기능식품이 어린이 키 성장에 도움을 줄 수 있다.

경희대 한의과대학 연구진에 따르면 황기추출물 등 복합물은 성장판 연골 세포의 수와 크기를 증가시켜 뼈 길이 성장 속도를 빠르게 함으로써 어린이 키 성장의 발판을 만들어준다. 또한 8건의 국제논문과 두 차례의 인체적용시험을 통해 식약처로부터 안전성과 기능성을 모두 인정받았다.

주의할 점은 천연물 소재 원료도 식약처로부터 기능성 인정을 받았는지, 섭취해도 안전한지를 까다롭게 따져봐야 한다. 최근 일반 식품, 건강식품, 건강기능식품의 경계가 모호하기 때문에 기능성 원료의 함유 여부를 확인할 수 있는 건강기능식품 인증 마크를 구매 전 확인해야 한다.

