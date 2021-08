[신간안내]'GE의 혁신 DNA'

◆GE의 혁신 DNA= GE는 잭 웰치 퇴임 뒤 주가와 시가총액이 하락해 실패한 기업으로 인식되고 있다. 하지만 정말 그럴까? 저자들은 깊은 의문을 제기하며 GE의 산업 디지털 트랜스포메이션을 가리킨다. 지난 10여 년의 혁신 여정을 톺아보며 그들이 꿈꾸는 새로운 미래를 소개한다. 시대의 변화를 읽고 고객에게 깨어 있는 기업이다.

"GE는 디지털 트랜스포메이션을 추구하는 혁신기업이 되려면 가장 중요한 것이 전 직원의 문화를 바꾸는 것임을 깨달았다. 골드스타인은 '패스트웍스 시작 전에 깨달아야 하는 것이 있었는데, 그것은 문화를 바꾸는 것이었다'라고 고백했다. 문화를 바꾸기 위해 GE가 채택한 것은 GE의 인재상이라고 할 수 있는 ‘GE Value(가치)’를 2014년 ‘GE Belief(신념)’로 바꾸는 것이었다. 이는 종업원의 기대 행위에 대한 가이드 원칙이라고 할 수 있다."

(임채성·임재영·손현철 지음/호이테북스)

