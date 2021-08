▶최순자씨 별세, 이경주(아시아경제 감사)씨 모친상=분당 서울대병원 장례식장 6호실(2층), 발인 31일 오전 8시, 안성우성공원묘원, ☎031-787-1500

