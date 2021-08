"기초과학·인재양성·인공지능이 3대 미래비전"

국가과학기술자문회의, '국민참여자문단' 모집 참여자 1174명 대상 설문조사 결과

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술에 관심이 많은 국민들은 기초과학연구와 인재양성, 인공지능·빅데이터 등이 미래의 핵심 키워드라고 생각하고 있는 것으로 나타났다.

대통령 직속 국가과학기술자문회의는 지난 7월 말까지 '국민참여자문단'을 모집하면서 참가자 1174명을 대상으로 설문 조사한 결과 '국민이 생각하는 3대 미래비전'에 대해 1위는 기초과학연구(25.8%), 2위는 인재양성(14.7%), 3위는 인공지능·빅데이터(10.9%) 등으로 집계됐다고 29일 밝혔다. '국민이 생각하는 과학기술에 대한 자유의견' 문항에는 정책·인재·기초과학·창의 등의 키워드가 가장 많이 언급됐다.

한편 자문회의는 지난 7월 말까지 신규 공모한 '국민참여자문단' 모집 결과 총 1174명의 신청을 받아 이준 10명을 선정했다. 신청자들의 연령대는 20대 이하 14.7%, 30대 19.1%, 40대 32.5%, 50대 이상 33.6%있다. 신청자 직업은 학생 등 35.4%, 타분야 전문직 18%, 교원 5.9%, 연구자 및 과학자 5.2%, 공공기관 종사자·공무원 등 5.5%, 기타 29.6% 등이었다.

국민참여자문단은 오는 9월 발대식을 시작으로, 자문위원과의 교류, 연구현장 방문, 국민제안 등 6개월 동안 온·오프라인 활동을 진행한다.

강건기 국가과학기술자문회의 지원단장은 "국민참여자문단의 운영 취지는 정책 자문과정에서 전문가의 의견만 반영되는 것이 아니라, 국민들의 다양한 의견도 듣고자 하는 것"이라며 "국민참여자문단으로 선정된 10명의 단원들을 중심으로 운영하되, 선정되지 않은 온라인 참여자 1164명 대상으로도 주기적인 설문조사·정책홍보·국민제안과 함께 참여 이벤트를 진행하는 등 지속적 소통의 기회를 마련할 계획"이라고 말했다.

