김부선, 추미애에 '18원' 후원하고서…"통큰 기부, 요즘 낭비벽"

[아시아경제 황수미 기자] 배우 김부선이 추미애 전 법무부 장관에게 후원금 '18원'을 보냈다고 밝혔다. 이는 앞서 윤석열 전 검찰총장에게 후원금 10만원을 기부한 것과 대조된다.

김부선은 28일 자신의 페이스북에서 "추미애 대선후보 후원금 미련 없이 쐈다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 18원을 후원회에 입금한 사진을 공개했다.

숫자 '18'은 욕설과 발음이 똑같아 정치인에게 항의하는 표시로 18원 후원금을 보내는 문화가 생겼다.

김부선은 또다른 페이스북 글에서 자신의 18원 후원 기사를 공유하며 "통큰 기부, 요즘 낭비벽이 생겼어요"라고 덧붙였다.

앞서 김부선은 윤 전 총장에게 후원금 10만원을 보낸 사실을 공개하며 지지를 선언했다. 윤 전 총장과 추 전 장관은 이른바 '추-윤 갈등'을 빚은 바 있다.

김부선은 윤 전 총장이 후원금 모금을 시작한 첫날인 지난 7월26일 자신의 페이스북에서 "난생처음 정치인 후원금을 쐈다. 야 기분 좋다. 마스크 팔리면 또 쏠 테다"라고 했다. 그러면서 "우연히 페친(페이스북 친구)께서 후원 계좌 알려주셨다"며 "국힘(국민의힘)이 뒷배? 오해 금지"라고 덧붙였다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr