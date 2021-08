[종합] "담배 사줄거야 말거야?" 할머니 머리 치며 '깔깔'…공분 산 10대들 잡혔다

[아시아경제 황수미 기자] 60대 노인의 머리를 여러 차례 때리며 반말로 담배 대리 구매를 강요한 10대 학생이 경찰에 붙잡혔다.

28일 경기 여주경찰서는 담배를 대신 구매해달라는 요구를 들어주지 않는다며 60대 여성을 때린 혐의로 A(17)군 등 10대 4명을 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A군 등은 지난 25일 오후 11시 30분께 여주시 홍문동의 한 노상에서 60대 여성 B씨의 머리와 어깨 등을 들고 있던 꽃으로 여러 차례 때린 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 27일 오후 10시 55분께 '학생 여럿이 모여있다'는 신고를 접수하고 노상에 모여 있던 A군 등을 조사하는 과정에서 이들의 범행 사실을 인지한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "현재 A군 등을 상대로 정확한 사실관계를 파악하고 있다"고 말했다.

앞서 이날 한 온라인 커뮤니티에 A군 등의 범행 과정이 담긴 영상이 올라와 많은 누리꾼의 공분을 샀다.

영상에서 교복을 입은 A군은 노란 비옷을 입고 바닥에 앉아있는 60대 B씨를 향해 "네 남친 어딨어? 헤어졌냐"라고 시비를 걸었다.

B씨가 당황한 듯 A군의 손을 살짝 밀어내자 A군은 "X바, 손 닿지 말고"라고 욕설을 내뱉었다. 그러면서 자신이 들고 있던 꽃으로 B씨의 머리를 때렸다.

이어 "담배 사줄 거야 안 사줄 거야, 그것만 딱 말해"라고 윽박질렀다.

이에 60대 B씨는 떨리는 목소리로 "학생들 그만해"라며 호소했지만, A군은 오히려 더 위협적인 태도를 보였다.

B씨가 자리를 피하려 일어나자 A군은 "자리 옮기지 마"라고 말했다. 또 B씨가 "나이는 몇 살인가. 학생 신분 아닌가"라고 묻자 "열일곱, 열일곱, 열일곱"이라고 답하며 또다시 B씨의 머리를 때렸다.

이 영상을 촬영한 여학생은 촬영 내내 "진짜 웃겨"라며 웃음을 멈추지 않았다.

이를 본 누리꾼들은 "어이가 없어서 말이 나오지 않는다", "영원히 박제해서 평생 발목을 잡을 영상", "얘도 문제지만 저렇게 키워낸 부모 인성이 더 문제" 등 분노의 반응을 보였다.

또 한 누리꾼은 청와대 국민청원 게시판에 이 학생들에 대한 신상공개와 처벌을 촉구한다는 글을 올리기도 했다.

'60대 노인에게 담배 셔틀 요구하고 작대기로 머리도 여러 차례 가격한 10대 강력 처벌과 신상 공개를 촉구합니다'라는 제목으로 올라온 글은 1500명의 동의를 얻어 청와대가 공개를 검토 중이다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr