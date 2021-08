미국이 28일(현지시간) 아프가니스탄에서 이슬람 무장단체 이슬람국가(IS)를 공습했다.

주요 외신에 따르면 이날 미국 국방부는 성명을 통해 드론(무인 항공기)을 동원해 IS의 아프간 지부인 이슬람 국가 호라산(IS-K)을 공격했다고 밝혔다.

국방부는 "목표물을 제거했다"며 "민간인 희생자는 없다는 정보를 입수했다"고 했다.

앞서 지난 26일 아프간 수도 카불 공항 인근에서 발생한 자살폭탄 테러로 미군 13명을 포함해 170여명이 숨졌다. 조 바이든 대통령은 IS-K를 배후로 지목하고 보복을 공언한 바 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr