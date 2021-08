'예천 양궁부' 사건 관련 피해자 잇따라… "선배와 코치에게 폭행당해"

"코치와 화살 쏜 가해학생이 상습 폭행"

가해학생 부모 "조사 결과 지켜보겠다"

[아시아경제 나예은 기자] 경북 예천군 한 중학교 양궁부에서 3학년 선배가 1학년 후배를 향해 활시위를 당겨 상처를 입힌 가운데, 이 가해학생과 양궁부 코치에게 폭력을 당했다는 신고가 이어지고 있다.

앞서 지난 4일 오전 10시쯤 예천의 한 중학교에서 양궁부 3학년 A군이 1학년 B군을 겨냥해 3m 정도의 거리에서 활시위를 당겨 후배 학생의 옷을 뚫고 등에 상처를 냈다.

해당 사건과 관련해 27일 예천교육지원청에서는 학교폭력 심의위원회가 열렸고, "나도 A군과 코치 C씨에게 폭행을 당했다"는 신고가 추가로 들어온 것으로 알려졌다.

지금까지 조사에서 확인된 피해선수만 4명이며, 지난 20일 A군의 폭행으로 양궁을 그만둔 학생 1명과 초등학교 양궁부에서 A군에게 폭행을 당한 뒤 전학을 간 학생 1명을 포함하면 피해 학생은 6명이다. 피해 학생들의 주장이 사실일 경우, 해당 학교의 양궁부 선수 5명 중 A군을 제외한 모든 선수가 폭행에 시달렸던 것이다.

이에 교육청은 추가 조사를 시작했고, 경북체육회도 진상 조사에 나서기로 했다.

JTBC에 따르면 피해자 중 한 학생은 "이번에 활을 쏜 학생에게 폭력을 당해 1년 전 운동을 그만둘 수밖에 없었다"며 얼마 전 학교에 신고한 것으로 밝혀졌다.

또 다른 피해자는 "초등학교 양궁부 시절에 (가해 학생에게) 괴롭힘을 당했다"고 말했다. 이 학생의 어머니는 "욕설, 폭행, 활시위로 위협하는 거, 샤워하고 있는데 와서 몸에다 오줌을 싸고 갔다고 한다. 얼마나 굴욕적이었겠냐"고 목소리를 높였다.

한편 가해 학생 측 부모는 "화살을 쏜 행위에 대해 깊이 반성하고 있으며 추가 피해 신고에 대해서는 조사 결과를 지켜보겠다"고 말한 것으로 알려졌다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr