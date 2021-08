이재명 "헌재 판결 다시 받아보자"…민주당 대선주자들 '행정수도' 공약

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 대선 경선 후보들이 세종 행정수도의 완성을 앞다퉈 강조했다.

이재명 경기도지사는 27일 대전MBC 주최 토론회에서 "헌법재판소의 관습헌법 위반 문제를 해결하고 행정기능을 완전히 세종에 옮겨야 하는 것 과제"라며 "길게 보면 헌법을 개정해서라도 옮기면 좋겠다. 여야 타협이 어렵다면 과감하게 행정수도법을 다시 만들고 헌재의 판결 다시 받아보는 것 방법"이라고 말했다.

박용진 의원은 "서울에서 대통령이 외교, 안보, 국방을 책임지고, 분권형 국무총리가 세종에서 행정을 책임지는 양경제를 공약했다"면서 "헌재 판단에 위배되지 않으면서도 균형발전 분권형 시스템 구축해 나갈 수 있다"고 했다.

김두관 의원은 이낙연 전 민주당 대표에게 "과거 행정수도에 대해 반대하지 않았느냐"고 물었다. 이에 이 전 대표는 "헌재가 관습헌법 판결을 한 이후 대안 준비해야 할 것 아닌가라는 얘기를 국회 상임위에서 했을 뿐 반대한 적 없다. 행정수도 완성을 지지하고 있다"고 답했다.

