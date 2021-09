[2022 수시]한남대, 복수지원 가능·수능최저기준 없어

한남대는 2022학년도 수시모집으로 55개 모집단위(57개 전공)에 총 2516명(정원외 포함)을 선발한다.

전형 간 복수지원이 가능하고 수능 최저학력기준은 적용하지 않는다. 학생부교과전형은 교과성적 100%만으로 선발하는 일반전형, 지역인재교과우수자전형, 고른기회전형, 특성화고교출신자전형, 농어촌학생전형, 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원자전형이 있다. 학생부종합전형은 서류종합평가와 면접평가로 선발하는 지역인재전형, 창업인재전형, 다문화가정자녀전형이 있다.

한남인재전형(사범대학은 면접평가 실시)은 서류평가로만 선발한다. 지역인재교과우수자전형과 지역인재전형은 대전·세종·충남·충북지역 고교 졸업(예정)자로서 수험생 본인이 입학부터 졸업까지 해당 지역 고교에 재학(졸업)한 경우 지원할 수 있다.

서류종합평가는 학생부 교과와 비교과 영역 등을 통해 전공적합성, 학업역량, 인성을 종합적으로 평가한다. 한남인재전형과 창업인재전형은 학생부와 자기소개서를 모두 반영하며, 지역인재전형과 다문화가정자녀전형은 학생부만 평가하므로 자기소개서는 제출할 필요가 없다. 학생부종합전형 면접평가는 학생부 등을 토대로 수험생의 전공적합성과 인성을 검증하는 서류 확인 면접으로 진행한다.

학생부교과전형은 전교과 전과목을 반영하며 모든 학년의 성적을 균등하게 평가한다. 석차등급(1~9)이 있는 과목, 석차등급이 없더라도 표준편차가 제공되는 과목(소인수 과목, 전문교과Ⅱ등)을 이수 단위 수를 적용해 평가한다. 진로선택과목은 원점수를 산술평균해 총점에 가산점(최대 3점)으로 반영한다.

한남대는 융합인재 양성을 위해 2022학년도에 ‘스마트융합대학’과 ‘아트&디자인테크놀로지대학’ 등 2개의 단과대학을 신설한다. 스마트융합대학은 컴퓨터공학과와 산업경영공학과, AI융합학과 등의 공학계열과 이학계열인 수학과, 사회계열의 빅데이터응용학과 등이 포함된다. 아트&디자인테크놀로지대학의 소속학과는 융합디자인학과와 회화과, 의류학과, 미디어영상학과 등이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr