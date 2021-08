'김밥집 식중독' 파주서도 발생‥ 보건 당국 역학 조사 중

27명 검체·음식점 재료 등 9종 검사 의뢰

[아시아경제 라영철 기자] 경기 성남과 고양에 이어 파주에서도 김밥집 음식을 먹은 손님들이 집단 식중독 증상을 보여 보건 당국이 역학조사에 나섰다.

27일 파주시에 따르면 지난 19∼22일 동패동의 한 김밥집을 이용하거나 배달 음식을 먹은 주민 27명이 설사와 구토, 복통 등 식중독 증상을 보였다.

시는 23~26일 해당 김밥집 음식을 먹은 27명의 검체를 채취하고, 음식점 재료 등 9종을 수거해 경기도 보건환경연구원 북부지원에 검사를 의뢰했다.

검사 결과는 오는 30일쯤 나올 예정이며, 해당 음식점은 30일까지 휴업에 들어갔다.

앞서 지난달 29일∼이달 2일 성남시 분당구에 있는 김밥전문점 2곳에서 김밥을 사 먹은 276명이 식중독 증상을 보였고 40여 명은 입원 치료를 받았다.

이들 환자 중 18명의 가검물에서 살모넬라균이 검출됐다.

고양시에서는 지난 23일 오후 덕양구의 한 김밥집을 이용한 20대 여성이 식중독 증세로 다음날 밤부터 고열, 설사, 구토, 복통 증상을 보여 병원에서 치료 도중 25일 결국 숨졌다.

같은 식당 이용객 29명도 같은 증상을 보여 보건 당국이 역학 조사를 벌이고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr