윤희숙, 오늘 오후 '부동산 의혹' 추가 해명

부친 세종시 농지매입 때 KDI 정보 활용 의혹 등 해명할 전망

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 27일 오후 기자회견을 열고 자신의 의원직 사퇴 발표 이후 제기된 각종 의혹을 적극 반박한다. 대선 불출마와 의원직 사퇴라는 초강수 대응에도 사태가 더 악화되자 더욱 상세한 해명이 필요하다는 판단에서다.

윤 의원 측 관계자는 이날 아시아경제와의 통화에서 "지금까지 얘기 나온 것들을 전부 해명할 것으로 보인다. (나온 의혹들 가운데) 사실과 다른 게 많다"고 밝혔다.

윤 의원이 해명해야 할 의혹은 크게 두 가지다. 부친이 2016년 구입한 세종시 토지 매입과 관련해 시세 차익을 노리고 농지를 매입했다는 것이다. 이를 위해 윤 의원이 한국개발연구원(KDI) 근무 당시 내부 정보를 활용했을 거란 점, 윤 의원의 여동생 남편이 박근혜 정부 시절 정권 실세인 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 측근으로 관련 정보 취득이 가능했을 것이란 점 등도 함께 제기됐다. KDI 재직 시절 ‘세종시 특별공급’으로 분양받은 아파트를 매각하면서 2억3500만원의 시세차익을 남겼다는 본인을 둘러싼 의혹도 있다.

윤 의원의 부동산 투기 의혹 후폭풍은 KDI뿐 아니라 대선주자를 상대로 한 전수조사 실시 주장으로까지 번지고 있다. 여권 대선주자인 김두관 민주당 의원, 같은 당 김용민 의원 등이 KDI 직원 전수조사를 주장한다. 이를 놓고 윤 의원은 전일 기자들에게 메시지를 보내 "의원 본인, 가족, 전 직장에 이르기까지 무분별한 억측과 허위사실이 유포되고 있어, 사실과 다른 부분에 대해서는 엄중히 대응해 나가겠다"고 했다.

국민의힘은 우선 윤 의원의 기자회견으로 의혹이 해소될 것인지 지켜보겠다는 입장이다. 반면 여권은 윤 의원에 대한 압박 수위를 높여갔다. 그러나 윤 의원 이슈를 놓고 민주당도 마냥 공격만 할 수는 없는 입장이다. 민주당에도 부동산 의혹으로 지도부의 탈당 요구를 받았지만 여전히 버티고 있는 의원들이 있기 때문이다. 이에 민주당이 윤 의원의 의원직 사퇴를 찬성한다면 ‘내로남불’ 비판이 거세질 수 있다. 향후 윤 의원이 수사를 통해 무혐의 처분을 받을 경우엔 역풍까지 맞을 수 있다. 김영배 민주당 최고위원은 이날 MBC 라디오에서 "이 문제는 본인이 사직한다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니다. (사퇴 카드는) 전형적인 꼬리 자르기이자 내로남불"이라고 했다. 국회에서 윤 의원의 사직안을 처리할 것인지 여부에 대해선 "역대로 본회의 표결에 부친 전례가 없고 특히 이렇게 사유가 전혀 밝혀지지 않은 상태에서 국회의장이 (표결 부치기를) 하지 않을 것으로 본다"고 말했다.

