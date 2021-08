한진, 배송용 '전동대차' 개발…택배기사 편의성 강화

[아시아경제 이동우 기자] 한진은 택배기사의 안전과 업무 편의성 개선을 위해 배송용 ‘전동대차’를 개발했다고 27일 밝혔다.

배송용 전동대차는 무겁고 부피가 큰 제품들을 평지는 물론 언덕길에서도 택배기사가 힘들이지 않고 안전하고 편하게 운반할 수 있게 도와준다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,000 2021.08.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'고용부 "택배·물류업체, 열사병 예방 수칙 지켜달라"한진, 공유어장과 수산물 배송 플랫폼 구축 업무협약 close 은 모터 엔지니어링·IT 개발 솔루션 벤처기업인 ‘하이코어’와 택배·물류 현장용 전동대차 개발 및 상용화에 대한 공동 협력을 통해 지난해 12월 시제품 개발을 완료했다.

두 기업은 올해 2월 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,000 2021.08.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'고용부 "택배·물류업체, 열사병 예방 수칙 지켜달라"한진, 공유어장과 수산물 배송 플랫폼 구축 업무협약 close 택배 남서울터미널에서 택배기사를 대상으로 시제품 시연을 통해 현장의 의견을 청취하고 3 월에는 전국 택배기사 1500여명을 대상으로 설문조사를 확대 진행했다.

현장 인터뷰 및 설문조사 결과 다양한 기능보다는 ‘가벼운 무게’와 ‘저렴한 가격’이 가장 중요하다는 의견을 반영했고 미끌림 방지, 내구성 및 상품 적재 편의성을 강화한다.

양사는 전동대차 개발을 완료해 지난 26일 서울 중구 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,000 2021.08.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'고용부 "택배·물류업체, 열사병 예방 수칙 지켜달라"한진, 공유어장과 수산물 배송 플랫폼 구축 업무협약 close 빌딩에서 노삼석 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,000 2021.08.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'고용부 "택배·물류업체, 열사병 예방 수칙 지켜달라"한진, 공유어장과 수산물 배송 플랫폼 구축 업무협약 close 사업총괄 대표이사, 조현민 미래성장전략 및 마케팅 총괄 부사장과 하이코어 박동현 대표이사 등 주요 관계자가 참석한 가운데 시연 행사를 가졌다.

시연 행사 이후, 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,000 2021.08.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'고용부 "택배·물류업체, 열사병 예방 수칙 지켜달라"한진, 공유어장과 수산물 배송 플랫폼 구축 업무협약 close 은 본제품을 9월에 출시해 전동대차 구매를 원하는 택배기사에게 할인판매 등의 방법으로 구매를 지원할 계획이다.

한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 38,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 39,000 2021.08.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'고용부 "택배·물류업체, 열사병 예방 수칙 지켜달라"한진, 공유어장과 수산물 배송 플랫폼 구축 업무협약 close 관계자는 "택배기사의 배송 환경 개선을 위해 전동대차를 벤처기업과 협업해 개발했다"며 "앞으로도 택배기사와의 상생협력을 위한 동행 활동을 다각도로 실행해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr