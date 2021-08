삼성전자, '갤럭시 Z폴드3·Z플립3' 전 세계 출시

韓·美·英 등 약 40개국 출시.. 10월까지 130여개국으로 확대

'갤럭시 워치4'·'갤럭시 버즈2'도 동시 출시

국내 사전 개통 기간 9월15일까지 연장

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자의 3세대 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드3'와 '갤럭시 Z플립3'가 전 세계에 본격 출시된다.

삼성전자는 27일 Z폴드3와 Z플립3가 한국을 포함해 미국과 캐나다, 영국·프랑스 등 유럽 전역 등 전세계 약 40개국에서 본격 출시한다고 밝혔다. 출시국은 10월까지 130여개국으로 확대될 예정이다. 이날 폴더블폰과 함께 공개된 스마트워치 '갤럭시 워치4' 시리즈와 무선이어폰 '갤럭시 버즈2'도 한국, 미국, 유럽 전역에서 출시된다.

최신 '갤럭시 Z' 시리즈는 지난 11일 제품 공개 이후 약 70개국에서 진행된 사전 예약에서 전작을 훨씬 상회하는 호응을 얻고 있다. 국내에선 사전 개통 첫 날인 24일 하루 동안 역대 최다인 27만대 이상이 개통됐으며, 미국에서는 사전 예약 물량이 올해 '갤럭시 Z' 시리즈의 전체 판매량을 넘어섰다. 인도에서는 다음달 10일 출시를 앞두고 시작된 사전 예약 첫 날인 24일에만 '갤럭시 노트20' 대비 2.7배 많은 예약 물량을 기록했다.

삼성전자는 각국의 현지 상황에 따라 미디어·파트너 대상 Z폴드3와 Z플립3의 출시 행사를 온라인으로 진행하고 있다. 철저한 방역 시스템을 갖추고 체험 매장도 운영한다.

국내에서는 리얼 예능을 표방한 '프로덕션 Z' 프로그램이 지난 13일 공개 이후 누적 1400만 조회수를 기록하며 인기를 끌고 있다. 프로덕션 Z는 갤럭시 찐팬인 유재석, 김희철, 미주, 승희, 정세운이 가상의 에이전시를 꾸려 폴더블폰 마케팅을 하는 내용으로 제품 언박싱부터 과거 애니콜 광고 오마주, 뮤직 비디오, 퀴즈쇼까지 유익함과 재미를 동시에 잡았다는 평가를 받고 있다.

삼성전자는 메타버스 플랫폼에서 갤럭시 팬파티 '폴더블데이'도 처음으로 진행한다. 이날 저녁 8시에 진행되는 폴더블데이에는 사전 초청된 갤럭시 팬 1000명이 참여하며, 일러스트레이터 '키크니', 피식대학의 '카페사장 최준', 고상우·이은호·정재환 작가 등이 출연해 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

또한 삼성전자는 전국 삼성 디지털프라자를 비롯한 30여 곳에서 'Z폴드3·Z플립3'와 최신 웨어러블 기기를 체험할 수 있는 '갤럭시 스튜디오'를 운영한다. 폴더블 제품의 접고 펴는 행위를 활용하여 마스크 속 숨겨놨던 웃음을 되찾아주는 '스마일 새로 활짝' 소비자 참여 이벤트 등 다양한 프로그램을 통해 3세대 '갤럭시 Z' 시리즈의 혁신 기능을 체험할 수 있다.

최대 2박 3일 동안 소비자 각자의 일상 속에서 내 폰처럼 사용할 수 있는 '갤럭시 To Go' 서비스도 운영한다. 폴더블폰과 함께 워치4도 대여 가능하다. 삼성닷컴에서 사전 예약 방법을 확인할 수 있다.

한편, 삼성전자는 Z폴드3와 Z플립3의 사전 개통 물량이 부족해 예약자 대상 개통 기간을 기존 8월 27일에서 다음달 15일까지 연장했다. 사전 예약 고객의 사은품 신청도 9월30일까지 가능하다.

삼성전자는 Z폴드3와 Z플립3 정식 출시를 기념해 다음달 30일까지 제품을 구매하는 고객을 대상으로 다양한 정품 액세서리와 웨어러블 등을 구매할 수 있는 10만원 쿠폰 또는 모바일 기기 토탈 케어 서비스 '삼성케어플러스 파손보장형' 1년권을 제공한다.

최신 갤럭시 Z 시리즈를 구매하고 기존 폰 반납 시 중고 시세에서 추가 보상을 받을 수 있는 중고폰 추가 보상 프로그램을 9월 30일까지 운영한다. '갤럭시 Z폴드2'를 반납하면 중고 시세를 포함해 최대 110만원의 보상 혜택을 받을 수 있다.

국내 사전 예약에서 전작 대비 10배 이상 판매량을 기록한 워치4 시리즈는 출시를 기념해 네이버, 11번가, G마켓 등에서 제품을 구매하는 고객 대상 '티머니' 1만 마일리지 상당을 증정하는 이벤트를 진행한다.

또한 10월30일까지 워치4 시리즈를 구매하는 고객에게는 ▲다양한 워치4 스트랩 ▲골프 거리측정 앱 '스마트캐디' 이용권 패키지 ▲스마트 체중계 ▲무선충전 액세서리 등을 구매할 수 있는'Watch 4♥U' 이벤트몰 3만원 할인 쿠폰을 제공한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr