총 28개 P2P업체 온투업 등록…"등록 신청 안한 P2P 폐업 가능성"

21개사 이번에 온투업자 등록을 마쳐

기존 등록사 8개사까지 총 28개사 등록완료

[아시아경제 박선미 기자]정식 온라인투자연계금융업자(온투업자)로 등록된 P2P(개인 간 금융) 업체가 총 28개곳으로 늘었다.

27일 금융위원회는 모우다, 투게더앱스 등 21개사가 온투업자로 등록을 마쳐 지금까지 제도권으로 합류한 업체는 총 28개사가 됐다고 밝혔다. P2P 업체들은 지난해 8월 27일 시행된 온투업법에 따라 이날까지 금융위원회의 승인을 받아 온투업체로 등록해야 한다.

금융당국은 현재까지 등록된 28개사 이외 등록 신청서를 제출한 업체들에 대해서는 등록요건 충족여부를 검토해 조속히 심사 결과를 확정할 예정이다. 현재 온투업 등록을 신청한 P2P 업체 40개사 중 일부는 등록요건 보완 등의 사유로 여전히 심사를 받고 있다. 등록을 마칠 때까지 이들 업체는 신규 영업이 중단되고 기존 투자자 자금회수·상환 등 이용자 보호 업무만 지속할 수 있다.

금융위는 온투업 등록을 신청하지 않은 P2P업체들의 폐업 가능성이 있는 만큼 이용자들은 유의해야 한다고 당부했다. 금융위는 P2P 업체가 폐업할 경우 잔존업무를 처리하고 채권추심 업무를 수행하도록 법무법인 및 채권추심 업체와 사전 계약하게끔 안내하고 있다.

또 미등록 P2P 업체의 기존 대출을 등록된 온투업자의 대출로 대환하는 방안도 검토 중이며 이용자 보호를 위해 투자자 규모가 큰 업체 등에 금융감독원 직원 등 감독관을 상시 파견할 예정이다.

