류호정, '미혼 여성공무원 리스트'에 "노총각 간택 받으러 출근하나…징그럽다"

[아시아경제 김서현 기자] 류호정 정의당 의원이 경기 성남시 인사 관련 부서 직원이 미혼 여성 공무원 150여명의 신상 리스트를 만들어 시장 비서관에게 건넨 것과 관련해 "징그럽다는 생각부터 들었다"라고 비판했다.

류 의원은 26일 자신의 페이스북을 통해 "리스트에 오른 사람들은 직장 동료이지, 노총각 간택 받으러 출근한 사람들이 아니다"라며 이같이 밝혔다.

그는 "여성 노동자를 동료 시민으로, 동등한 인격체로 대해야 한다"며 "직장 내 성차별 문화가 만연하다는 게 이런 것"이라고 말했다.

이어 "어린 시절부터 카톡방에서 여성의 외모에 순위를 매겨가며 품평하던 것이 나이를 먹고 이렇게 발현된 것"이라며 "컴퓨터 잠깐 재생해 두면 끝나는 온라인 교육 같은 거 말고, 재발방지를 위한 노력을 제대로 해야 한다. 대통령의 여성가족정책을 보좌하던 은수미 시장이 있는 성남시니까"라고 강조했다.

앞서 이날 경기 성남시 인사 관련 부서 직원이 지난 2019년 총각인 시장 비서관에게 30대 미혼 여성 공무원 150여 명의 신상 리스트를 만들어 전달한 사실이 알려져 큰 파문이 일었다.

해당 리스트는 은수미 성남시장의 전 비서관 이모씨가 최근 국민권익위원회에 공익신고를 하며 알려졌다. 은 시장은 해당 사건에 대해 "진심으로 사과드린다"고 전한 바 있다.

