[아시아경제 이지은 기자] 일본 도쿄전력이 지난 25일 후쿠시마 오염수 방출 실시계획을 발표한 것과 관련, 우리 정부가 주한일본대사관 정무공사를 초치해 항의했다.

이동규 외교부 기후환경과학외교국장은 26일 하야시 마코토 주한일본대사관 정무공사를 초치해 심각한 유감을 표명했다고 밝혔다.

일본 언론에 따르면 도쿄전력은 원전 오염수를 원전에서 약 1㎞ 떨어진 바닷속에 방출키로 방침을 굳혔다.

이 국장은 지난 4월 발표된 일본 정부의 오염수 해양방출 결정에 대한 우리 정부의 반대 입장을 재확인하는 구술서를 전달하는 한편, 일본 측에 오염수 처리 관련 충분한 협의 및 성의 있는 정보 제공의 중요성을 강조하고 우리 국민의 우려를 전달했다.

또 후쿠시마 오염수 문제를 상세히 논의하기 위한 양자협의체를 조속히 설치할 것을 촉구했다.

