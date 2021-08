진중권, 이재명 향해 "준비된 후보라더니…공약도 손봐야"

이재명, 與 언론중재법 강행 처리에 "지켜보는 입장…잘 모른다"

진중권 "준비된 후보라더니…아직 준비 안 돼"

[아시아경제 허미담 기자] 진중권 전 동양대 교수가 26일 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기지사를 향해 "자신이 준비돼있다는 오만한 착각에서 벗어나 자신과 캠프 수준에 대한 객관적이며 현실적인 이해가 필요하다"고 지적했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "무엇보다 적장을 존중할 줄 알아야 한다. 자신들이 상대 후보에게 뒤집어씌운 허구의 프레임을 현실로 착각하면 결국은 그 대가를 치르게 된다"며 이같이 말했다.

앞서 이 지사는 여당이 강행 추진해 논란이 일고 있는 언론중재법 개정안과 관련해 "제가 의원도 아닌데, 지켜보는 입장이니 잘 모르죠, 뭐"라고 말했다.

이 지사는 이날 오전 국회에서 열린 민주당 의원 워크숍에 방문한 자리에서 기자들과 만나 "원내 일이야 원내에서 하겠죠"라고 했다.

이 같은 발언에 진 전 교수는 "개그 하시나. 준비된 후보라더니"라며 "이런 기초적인 질문에 대한 답변도 아직 준비가 안 됐다. 언제까지 기다려 드려야 하나"라고 비꼬았다.

또 그는 "대충 경선 승패는 판가름 난 것 같은데, 이 지사는 이제라도 조국, 강성친문, 대깨문과 명확히 선을 그어야 한다"며 "그들의 내로남불에 신물이 난 중도층의 지지 없이는 현재의 박스권을 벗어나기 힘들다"고 예측했다.

이어 "캠프에 기어들어온 강성 친문들 좀 쳐내야 한다"며 "그 완장부대들이 설치는 한 이미지 쇄신은 가망 없다. 계속 그쪽에 다리 걸쳐 놓았다가는 본선에서 아주 대단하기 곤란한 질문들을 받게 될 것"이라고 비판했다.

아울러 "공약도 한번 손봐야 한다. 무슨 운동권 팸플릿 같다. 운동권 물을 빼야 한다. 나중에 시간 나면 짚어 드리겠다"며 "정권교체의 열망이 높은 상태에서는 대중에게 이재명으로 가는 것도 일종의 정권교체로 비치게 해야 한다"고 했다.

끝으로 그는 "자신이 그들과는 다르다는 것을 보여줘야 할 텐데, 민주당과 지지층이 사이비종교 집단처럼 변해 버려 그 정도의 전략적 유연성도 허용하지 못하는 게 문제다. 결국 후보 본인의 결단 문제"라고 말하며 글을 마무리했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr