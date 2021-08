[아시아경제 김혜민 기자] 세계보건기구(WHO)는 25일(현지시간) 코로나19 확산세가 최근 안정세를 보이고 있다고 평가했다.

WHO는 주간 역학 보고서에서 지난 16~22일 보고된 신규 확진자가 전주와 비슷한 약 450만명이었다고 밝히며, 6월 중순 이후 두달 가까이 지속된 증가세가 안정화되고 있다고 밝혔다.

지역별로 서태평양과 미주 지역은 신규 확진자가 각 20%, 8% 늘었지만, 다른 지역은 전주와 비슷하거나 감소했다. 신규 사망자는 약 6만8000명으로 전주 대비 1% 늘었다.

WHO는 이와 함께 델타변이는 현재까지 163개국에서 보고됐다고 밝혔다. 전주 대비 7개국 증가했다.

델타변이와 함께 '우려 변이'로 지정된 알파변이는 192개국, 베타변이는 141개국에서 보고됐다. 각각 전주 대비 3개국, 4개국 늘었다. 베타변이는 전주와 동일한 86개국이다.

