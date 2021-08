[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 25일 관내 전통시장(무등시장·봉선시장)에 대해 '소방차 길 터주기' 캠페인을 실시했다.

이날 훈련은 의용소방대 유관기관이 참여한 가운데 실제 소방차량 현장 출동으로 시민들의 관심을 높이고자 무등시장·봉선시장 일대와 백운교차로 등 상습 정체구간을 중심으로 실시했다.

주요 훈련 내용은 ▲대시민 공감대 확산을 위한 소방차 길 터주기 홍보방송 ▲소방차 출동로 장애요인 제거 ▲ 전통시장 주변 불법 주정차 단속 및 계도 등이다.

고중현 119재난대응단장은 "전통시장은 점포가 밀접해 있어 위험도가 크다며 소방차가 화재현장까지 신속하게 접근할 수 있도록 시장 관계자의 적극적인 화재예방에 대한 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.

