금융위, 중국ETF 국내 등록 허용...이르면 연말부터 투자 가능

[아시아경제 박지환 기자] 국내 거래소에서 중국 상장지수펀드(ETF) 투자를 할 수 있는 길이 열린다. 일반적으로 외국 펀드 등록 심사에 4~6개월이 걸리는 만큼 이르면 연말부터 투자가 가능해 질 전망이다.

금융위원회는 25일 중국 ETF를 국내에 등록할 수 있도록 하는 내용의 금융투자업규정을 의결했다. 이는 자본시장법 시행규칙 및 금융투자업규정 개정에 따른 것이다. 개정 시행규칙과 금융투자업규정은 오는 27일 시행된다.

앞서 한국거래소와 중국 상하이증권거래소는 지난 5월 업무협약(MOU)을 체결했다. 두 거래소는 ETF 교차상장을 추진할 계획이다. 교차상장이란 상대국 ETF에 100% 투자하는 자국 ETF를 각각 상장하는 방식을 뜻한다. 중국 ETF에 100% 투자하는 한국 ETF를 우리 증시에 상장하면 중국ETF의 국내 상장효과를 얻게 된다.

당시 두 거래소는 MOU 체결 후 ETF 시장에서부터 지수, 채권 사업 부문 등 양국 자본시장 간 연계사업을 추진하기로 했다. 또한 ETF 교차상장, 공동지수개발 등을 우선 추진과제로 삼고 연내에 구체적인 성과를 낼 수 있도록 노력하기로 했다.

하지만 현행 법령상 OECD 가입국과 홍콩, 싱가포르에서 설정된 외국 집합투자기구만 국내 판매를 위한 등록이 가능해 추가적인 법령 개정이 필요한 상황이었다.

금융위 관계자는 "일부 자산운용사가 중국 ETF의 교차상장을 추진 중에 있다"며 "이를 통해 우리 국민의 해외투자 기회가 확대될 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr