최재형 "아침이 기다려지는 나라 돼야…청년일자리 늘리겠다"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장이 '아침이 기다려지는 나라'를 만들겠다고 공언하고 나섰다. 특히 청년들을 위한 일자리를 늘리겠다고 공약했다.

최 전 원장은 25일 오후 서울 여의도 국민의힘 당사에서 진행된 '국민 약속 비전발표회'를 통해 "무너진 희망의 사다리를 복원해 오늘보다 더 나은 내일이 기다려지는 나라를 만들겠다"고 밝혔다.

이를 위해 그는 '정치가 부끄럽지 않은 나라'를 약속했다. 최 전 원장은 "결과에 책임지지 않는 정치, 무능하고 위선적인 정치, 새로운 사람들이 들어오지 못하게 정치권 벽을 높이는 기성 정치, 이제는 바뀌어야 한다"며 "우리나라가 정상적인 국가로 다시 서기 위해서는 정치가 새로워야 한다고 믿는다"고 애기했다.

이에 최 전 원장은 "국민들이 자랑스러워 하는 대통령이 이 나라와 정치를 이끌어가야 한다"며 "과거청산만이 우리의 목적이 되어서는 안된다. 국민에게 희망을 주는 대한민국 미래에 대한 희망을 주는 정권 교체가 되어야 한다"고 강조했다.

그는 '청년에게 희망이 있는 나라'가 되어야 한다고 목소리 높였다. 최 전 원장은 "자기들은 다 올라가 놓고 사다리를 뻥뻥 차버리는 통에 우리 청년들은 좁아진 취업의 문을 두드리다 죽어가고 있다"며 "일자리의 문은 좁아지고, 급격한 최저임금 인상으로 그나마 있던 알바 자리도 없어지고 있다"고 설명했다.

최 전 원장은 "청년의 일자리가 늘어날 수 있도록 각종 규제, 원점에서 재검토 하겠다"며 "기성세대의 기득권을 양보해 청년들에게 숨통을 틔워주어야 한다. 노동개혁 반드시 시행해 일자리 늘리겠다"고 말했다.

