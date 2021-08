휴넷, 중기 CEO 대상 무료 최고경영자 과정 ‘행복한 경영대학’ 모집

400여 명 동문 CEO 배출

9월 9일까지 원서 접수, 최종 50명 선발 후 9월 말 입학

[아시아경제 김희윤 기자] 휴넷이 후원하는 사단법인 행복한경영은 중소기업 최고경영자(CEO)를 위한 무료 최고경영자 과정인 '행복한 경영대학' 10기 CEO 수강생을 모집한다고 25일 밝혔다.

행복한 경영대학은 중소기업 CEO의 리더십 강화와 네트워크를 돕기 위해 만든 무료 최고경영자 과정이다. 2016년 출범해 9개 기수, 400여명의 행복경영 CEO를 배출했다.

행복경영은 직원 행복을 최우선으로 하며, 이익 극대화가 아닌 이해관계자의 행복 극대화를 추구하는 경영 모델이다. 해당 과정을 기획한 휴넷의 조영탁 대표는 1999년 창립부터 행복경영을 회사 경영철학으로 채택했다.

지원자격은 창립 3년 이상, 직원 수 30명 이상 기업 CEO로 자격에 미달하더라도 행복경영 실천의지가 강한 벤처기업 CEO라면 특별 지원 할 수 있다. 서류 심사를 거쳐 총 50명이 선발될 예정이다. 모집 기한은 9월 9일까지다.

교육은 10주간 온·오프라인으로 진행된다. 교육비는 전액 무료다. 오프라인 교육은 매주 월요일 오후 5시부터 7시까지 서울 구로디지털단지에 위치한 휴넷캠퍼스에서 진행된다.

특강에는 손욱 행복나눔125 회장, 이금룡 코글로닷컴 회장 등 명사들이 강사로 나선다. 수료 이후에도 CEO를 위한 온라인교육 '휴넷 CEO' 평생 회원권 및 월 1회 진행되는 조찬모임인 '행복경영포럼' 참석 기회가 제공된다. 소속 기업에는 직원 교육을 무료 제공해 강소기업으로 성장을 지원한다.

중소기업 자문을 맡을 전문가 그룹도 함께 모집한다. 세무·회계, 인사·노무, 마케팅·홍보, 법률 등의 전문가면 누구나 지원 가능하며, 자문그룹에는 입학생과 동일한 특전이 제공된다.

