[클릭 e종목]"DGB금융, 연간 순익 전망치 상향...목표가 ↑"

[아시아경제 박지환 기자] IBK투자증권은 25일 DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 9,140 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,850 2021.08.25 07:42 장시작전(20분지연) 관련기사 DGB금융, 뉴지스탁 지분 74.03% 인수볕드는 금융株, 더 뛸 채비증권가, '실적 맑음' 네이버·고려아연 목표가 줄상향 close 에 대해 반기·분기·비은행 부문이 최대 순이익을 달성했다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 기존 1만1500원에서 1만3000원으로 상향 조정했다.

김은갑 DGB금융지주 연구원은 "은행, 비은행 고른 실적 개선으로 2분기 연결 순이익은 1553억원으로 전년 대비 51% 증가했다"며 "상반기 누적으로 순이익이 46% 증가했다"고 밝혔다. 분기 및 반기 누적 모두 사상최고 순이익 기록이다.

충당금 비용 감소 기저효과가 있긴 했지만 이외에도 은행 이자이익 증가와 비은행 실적 개선폭 확대가 큰 영향을 미쳤다는 설명이다. 2분기 비은행 순이익은 810억원으로 사상 최대치를 달성했고 상반기 누적 순이익 증가율은 대구은행 39%, 증권 80%, 캐피탈 112% 등에 이른다. 비은행 이익비중은 41.6%로 1분기 38.1%에서 소폭 상승했다. 증권 26.2%, 캐피탈 11.6%의 비중 상승이 컸다.

순아지마진(NIM) 상승과 대손비용률 하향안정화가 이뤄지고 있다는 분석이다. 김은갑 연구원은 "2분기 은행 NIM은 1.94%로 전분기 대비 2bp 상승해 3개 분기 연속 상승세를 보이고 있다"며 "은행 원화대출금 증가로 은행 이자이익은 전년 대비 6.6% 증가했으며 그룹 이자이익은 8.8% 증가했다"고 밝혔다. 비은행 자산 증가의 영향으로 캐피탈 이자이익 증가율이 26%로 높았다는 평가다. 그룹 대손비용률은 0.26%, 은행 대손비용률은 0.22%로 1분기 대비 개선됐다. 그는 "코로나 충당금 감소 효과도 있지만 이를 제외해도 매우 낮은 수준으로 하향 안정화되고 있다"고 말했다.

김 연구원은 "올해 연결순이익 전망치는 4747억원으로 15.4% 상향 조정한다"며 "전년 대비 42.8% 증가한 수치"라고 했다. 비은행 실적이 뚜렷하게 증가해 향후 실적도 양호할 것이란 전망이다. 투자수익률 자기자본이익률(ROE) 전망치가 2021년 9.1%, 2022년 8.5%인 점을 감안할 때 주가순자산비율(PBR) 0.27배는 매력적인 수치라는 분석이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr