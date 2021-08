"만취 여성 추행 생방송" 남성BJ, 방송 30분만에 붙잡혀

[아시아경제 김서현 기자] 대구의 한 모텔에서 20대 남성이 인터넷방송을 통해 만취한 여성을 추행하는 장면을 생방송으로 내보내 시청자의 경찰 신고로 30분 만에 붙잡혔다.

SBS 보도에 따르면 지난 23일 오후 11시 30분쯤 경기 일산동부경찰서는 "남성 BJ가 만취한 여성을 침대에 눕히고 강제로 추행한다"는 112신고를 접수했다.

경기 고양시에 거주하는 한 시청자의 신고로 마두지구대 김모 순경은 곧바로 방송에 접속해 진위 여부를 파악했다.

방송에서는 추행 장면이 그대로 송출되고 있었다. 29살 남성 BJ인 A 씨가 길에서 만난 20대 여성을 모텔로 데려가 술을 먹인 뒤 만취해 쓰러지자 추행한 것이다.

김 순경은 영상에 찍힌 모텔 상호와 호수 등을 토대로 지구대로부터 약 300㎞ 떨어진 대구 동성로로 장소를 특정한 뒤 대구경찰청에 공조 요청을 보냈다.

자정을 조금 넘긴 시점에 대구동부경찰서는 모텔에 도착해 피해자를 구조했다.

술에서 깨어나 의식을 찾은 피해자는 경찰에 A씨를 엄벌해달라 요청한 것으로 전해졌다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr