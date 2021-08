서울시복지재단, '기술 발전과 새로운 연결' 주제 사회적 고립 포럼

25일 재단 유튜브 통해 온라인 생중계

[아시아경제 임철영 기자] 서울시복지재단이 고독사 예방 정책 공조를 위한 공론의 장을 마련하고자 제3차 서울시 사회적 고립지원 포럼을 개최한다고 25일 밝혔다.

‘기술의 발전이 만든 새로운 연결’을 주제로 열리는 포럼은 이날 재단 유튜브 채널로 생중계되며 사회적 고립 지원 정책과 솔루션 등에 관심이 있는 시민이라면 누구나 별도의 신청 없이 참여 가능하다.

포럼은 최근 '메타버스'를 발간해 주목받고 있는 김상균 강원대학교 교수가 ‘소통, 탐험하는 인간은 고립되지 않는다’라는 주제로 기조발표한 후 현장에서 실제로 활용되고 있는 고독사 예방 스마트 기술에 대한 사례 발표와 토론이 이어질 예정이다.

사례 발표 시간에는 스마트 기술 기반 고독사 예방사업, 취약 어르신 대상 IoT 활용 안전관리 솔루션 사업, 청년 대상 비접촉 관계맺기, 카카오톡 채널 기반 고립이웃 찾기 서비스 등 다양한 활용 사례가 발표된 뒤 토론이 이어진다.

백명희 서울시복지재단 지역공동체팀장은 “코로나로 비대면, 비접촉이 강화되는 상황에서 취약계층의 사회적 고립 문제가 더욱 심각해지고 있다”면서 “서울시는 기술의 발전이 사람과 사람을 연결해주는 통로가 되고, 고독사 같은 안타까운 상황을 미연에 방지할 수 있는 도구로 활용되도록 다양한 지원책을 개발하고 있다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr