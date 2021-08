이재명 "청년 가슴에 대못박는 '사학 채용비리' 국회 통과 감사"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 수술실 CCTV 설치 법안 국회 상임위원회 통과에 이어 이번에는 사학법 개정안이 통과된 데 대해 거침없는 개혁이 시작됐다며 환영의 뜻을 밝혔다.

이 지사는 24일 페이스북에 올린 '사학법 개정안 통과, 거침없는 개혁을 시작합시다'라는 글을 통해 "이렇게 한 발짝 씩 대한민국은 전진한다"며 "거센 저항과 반발을 뚫고 반칙과 특권 없는 세상, 공정한 대한민국으로 나아가겠다"고 강한 의지를 피력했다.

이어 "국회 교육위원회에서 사립학교법 개정안이 통과됐다"며 "사립학교 신규 채용 시 해당 교육청에 필기시험을 위탁하도록 하는 것이 핵심"이라고 설명했다.

특히 "경기도가 (경기도교육청과 함께 손잡고)강력히 추진해 온 사립학교 공정채용과 비교하면 위탁의 범위가 다소 좁지만, 이 마저도 수많은 기득권 저항을 뚫고 처리된 법안"이라며 "앞장서 주신 민주당 교육위 국회의원님들께 경의를 표한다"고 감사함을 전했다.

나아가 "잊을 만하면 뉴스를 장식하는 사학재단의 채용비리는 그저 몇몇 피해 당사자들만의 문제가 아니다"며 "공정한 대한민국을 바라는 청년들, 국민들 가슴에 대못을 박는 일"이라고 비판했다.

이 지사는 "사학개혁은 노무현 대통령님의 유지"리며 "모진 비난 받으면서도 뚜벅뚜벅 나아가셨고, 당시 한나라당이 대규모 장외투쟁을 펼치며 극렬 저항했던 것을 기억하사겠지만 그 십수 년 역사에 (드디어 오늘)마침표를 찍게 됐다"고 평가했다.

그는 그러면서 "민주공화국에 성역이 있을 수 없다는 사실, 거침없는 사학개혁으로 반드시 증명하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr