[아시아경제 이민지 기자] 특수건설 특수건설 026150 | 코스닥 증권정보 현재가 12,050 전일대비 450 등락률 +3.88% 거래량 158,129 전일가 11,600 2021.08.24 11:04 장중(20분지연) 관련기사 비대면 원격의료 시장 확대로 소프트센 가파른 상승... 언제까지?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! close 은 402억2800만원 규모로 동탄·인덕원 복선전철 제 1공구 및 월곶~판교 복선전철 제 8공구 건설공자 중 동탄인덕원 터미널공사를 수주했다고 24일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액 대비 20.23%에 달한다.

