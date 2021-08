LG디스플레이, IMID서 생활 맞춤형 OLED 제품 공개

[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,700 2021.08.24 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 LG디스플레이 정호영 사장, 자사주 5000주 추가 매입[종목속으로]LG디스플레이의 투자는 자신감…열정(OLED)과 냉정(LCD) 사이LG디스플레이, 오는 20일 기업설명회 개최 close 는 25~27일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 한국디스플레이산업전시회(IMID) 2021에 참가해 생활 맞춤형 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 제품을 공개한다고 24일 밝혔다.

LG디스플레이는 이번 전시회에서 '홈'과 '오토'존을 구성해 CSO(Cinematic Sound OLED), 벤더블 OLED, 투명 OLED, 고성능 게이밍 모니터와 차량용 P-OLED 등을 선보일 계획이다.

홈존에서는 디스플레이 패널에서 직접 소리를 내는 88인치 8K CSO 패널로 최상의 홈 시네마 환경과 함께 55인치 투명 OLED 패널과 침대가 결합한 스마트 베드를 소개한다.

또 게이머들을 위한 게임룸을 홈존 안에 별도로 구성해 ▲48인치 벤더블 CSO 패널 ▲34인치 커브드144㎐ 게이밍 모니터 패널 ▲15.6인치 300㎐ 게이밍 노트북 패널 등 다양한 고성능 게이밍 전용 제품을 선보인다.

48인치 벤더블 CSO 패널은 TV를 시청할 때는 평면으로, 게임을 할 때는 커브드 화면으로 전환할 수 있는 벤더블 기술과 CSO 특유의 생생한 사운드가 융합돼 시청각적 몰입감과 현장감을 구현할 수 있다는 장점으로 게이머들의 호응을 얻고 있다.

오토존에서는 LG디스플레이만의 차량용 P-OLED 기술을 통해 차세대 인포테인먼트 시스템의 새로운 패러다임을 제시한다. 4개의 패널을 하나로 연결해 제작한 T자 형태의 초대형 디스플레이는 완벽한 블랙 표현, 뛰어난 고화질, 한계가 없는 디자인 구현 등 차량용 디스플레이 중 가장 앞선 기술로 평가받고 있다.

한편 윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO) 전무는 IMID 학술대회에서 '디지털 트랜스포메이션 시대 디스플레이 산업의 새로운 기회'를 주제로 기조연설을 할 예정이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr