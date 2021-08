호남대, 교육성과 확산 워크숍 비대면 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 교육성과관리센터(센터장 김진강)는 전체 교직원을 대상으로 비대면 하계 교육성과 확산 워크숍을 개최했다고 23일 밝혔다.

박상철 총장과 교직원 270여명이 참석한 가운데 진행된 이날 워크숍은 섹션1 교육과정의 전반적인 교육성과 관리와 섹션2 비교과 학습성과 우수사례 공유를 중심으로 1시간 30분동안 진행됐다.

섹션1에서는 김수진 교육성과관리센터 연구교수의 ‘교육성과관리센터 운영 결과 및 계획’, 이성아 교수학습개발원 전담교수의 ‘학습자 맞춤형 학습코칭 프로그램 운영 사례’, 강현주 AI교양대학 학부장의 ‘교양 교육과정 이수 체계 개발 및 AI 비교과 프로그램’에 관한 발표가 진행됐다.

또 섹션2에서는 김은아 취창업지원단 단장의 ‘대학일자리센터의 노력과 향후 계획’ 김미례 학생상담센터 센터장의 ‘집단상담 및 전화상담 운영사례’ 이문영 비교과통합지원센터 센터장의 ‘비교과 우수 운영사례’에 대한 발표가 이어졌다.

워크숍에 참가한 교직원들은 “다음 학기 교육과정의 목표와 방향성에 대해 많은 정보를 정확하게 전달받을 수 있어 많은 도움이 될 것 같다”고 소감을 밝혔다.

