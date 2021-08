[아시아경제 공병선 기자] 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 33,150 전일대비 1,700 등락률 +5.41% 거래량 167,275 전일가 31,450 2021.08.23 15:30 장마감 관련기사 계룡건설산업, 723억원 규모 신축공사 수주계룡건설산업, 계열사에 대한 185억 규모 채무보증 결정계룡건설, 국가철도공단과의 손해배상 소송에서 패소 close 은 계열사 케이알레저에 374억원 규모의 담보 제공을 결정했다고 23일 공시했다.

이는 자기자본 대비 6.17% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr