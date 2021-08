경복대, 신한銀과 학생창업지원 '전략 파트너십' 체결

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 신한은행과 학생 창업지원을 위한 전략적 파트너십을 체결했다.

경복대는 지난 20일 경기도 남양주캠퍼스에서 신한은행과 학생창업지원을 위한 전략적 파트너십 협약을 맺었다고 23일 밝혔다.

이날 협약에 따라 두 기관은 ▲경복대 기업가정신창업지원센터 창업자와 창업보육센터 보육기업 금리 우대서비스 제공 ▲경복대 학생창업지원을 위한 신한은행 상품 및 서비스 홍보 ▲기타 양 기관이 상호 협의한 업무 등에서 긴밀히 협력키로 했다.

김경복 경복대 총장직무대행은 "우리 대학은 취업률이 높지만 상대적으로 학생창업지원 부분이 미흡해 대학차원에서 창업 활성화를 고민 중에 있었는데 신한은행과 창업지원 협약을 맺게 되어 기쁘다"며 "창업 활성화를 위해서는 첫번째로 학생들의 기업마인드를 길러주기 위한 학교의 노력, 두번째는 학생의 창업 아이디어, 세번째는 사회로부터의 자금지원이 필요하다"고 강조했다.

또 "앞으로 신한은행이 상생과 공존 마인드로 다양한 금융서비스를 제공해 학생들의 창업 및 기업가 마인드를 더욱 기를 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였다.

경복대는 교육부 발표 2017~2020 4년 연속 수도권대학(졸업생 2천명 이상) 중 통합 취업률 1위에 이어, 2020년 전국 4년제 대학 및 전문대학(졸업생 2천명 이상) 중 취업률 전국1위를 차지했다.

