가방 브랜드 호재, 모델 한혜진 브랜드 뮤즈 발탁

[아시아경제 박형수 기자] 가방 브랜드 ‘호재(HOZE)’에서 톱모델 한혜진을 모델로 발탁했다.

호재는 철저한 자기관리와 당당한 카리스마로 존재감을 발휘하는 한혜진이 베이직하고 미니멀한 디자인을 합리적인 가격으로 전개하는 호재 이미지와 부합할 것으로 기대한다고 23일 밝혔다.

브랜드 관계자는 "호재는 올해 가을·겨울 시즌 컨템포러리하고 트렌디한 감성을 한층 더 끌어올리기 위해 라인업을 재정비했다"며 "한혜진의 세련되고 도회적인 이미지가 브랜드가 추구하는 무드와 잘 어우러져 좋은 시너지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

호재는 호재만의 색감이 돋보이는 시즌 트렌드 컬러로 컬렉션을 구성한다. 베이직한 블랙을 비롯해 뉴트럴 한 머드 베이지, 크림 모카 컬러 이외에 색감이 고급스러운 다크 초코, 오묘한 색감이 멋스러운 파프리카 등의 색감을 활용한다.

호재는 한혜진과 함께 다양한 매력을 보여줄 예정이다. ‘MY DAILY HOZE’ 캠페인에서 베스트 제품인 브렛, 개비, 레아 등 호재만의 편안함과 미니멀 함을 보여주는 제품과 그녀의 일상을 함께 담았다.

호재와 한혜진이 함께한 화보 속 제품은 모두 호재 공식 홈페이지와 서울 강남구 신사 가로수길 매장에서 만나볼 수 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr