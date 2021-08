광주 남구, 태풍 오마이스 '피해 최소화' 총력전

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)가 태풍 '오마이스' 북상에 따라 피해 최소하를 위해 총력전에 나섰다.

23일 남구에 따르면 김병내 구청장과 재난안전 부서의 직원들은 통합관제센터 CCTV 모니터링을 비롯해 현장 관리관·주민 대표와 수시로 소통하면서 실시간으로 현장 상황을 파악하는 등 비상근무에 나서고 있다.

특히 주민들의 재산 보호와 인명 피해 최소화를 위해 급경사지 41곳과 산사태 취약지역 11곳, 대형건축 공사장 9곳 등 낙석 또는 붕괴 우려가 있는 취약지역에 대한 예찰 활동을 강화하고 있다.

농경지 침수 예방을 위해 영산강변에 위치한 양촌 배수펌프장 등 배수펌프장 4곳에 대해서도 긴급 가동태세를 유지하고 있으며, 긴급 상황 발생 시 신속하게 대피할 수 있도록 관내 62곳에 설치된 재난 예·경보 시스템을 풀가동하고 있다.

도로 인근 상가와 주택 침수를 대비해 관내 하수맨홀도 점검하고, 모래주머니 2,000개와 수중펌프 33대, 양수기 39대를 비치해 수해에 따른 긴급 대응이 가능토록 조치했다.

김병내 구청장은 "태풍이 북상하면서 오늘 밤부터 최대 고비가 예상된다"며 "주민들의 재산과 생명 보호를 위해 비상 근무체계를 유지하는 등 긴장의 끊을 놓지 않고 태풍 대비에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.

이어 "우리 주민들께서도 피해를 입지 않도록 서둘러 집 주변 안전관리 상황을 점검하시고, 태풍 이동 경로에 촉각을 곤두세우며 함께 대비해 주시길 당부드린다"고 덧붙였다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr