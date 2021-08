전자담배 '운명의날' 다가온다…美 FDA 허용 여부 결정 임박

[아시아경제 김수환 기자] 전자담배 업체의 운명을 가를 수도 있는 미국 식품의약국(FDA)의 결정이 다음 달 9일로 마감 시한을 맞는다. 미 FDA의 결정이 타국 정부의 전자담배 판매 정책에도 영향을 미칠 수 있어 전세계 전자담배 업계의 지각변동이 일어날 수도 있다는 관측이 나온다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 이같이 전하며 "전자담배 업계를 뒤흔들 결정이 될 것"이라고 보도했다.

FDA 국장 대행인 재닛 우드콕은 지난 6월 "신청서 심사를 열심히 하고 있다"면서 "미성년자들을 보호하고 공중 보건을 최적화하기 위해 우리의 권한을 사용할 것"이라고 밝힌 바 있다.

앞서 500개 이상 전자담배 업체들은 지난해 FDA의 요구에 따라 자사 제품에 대한 평가 신청서를 제출했다.

전자담배 업체들은 자사 제품이 일반 담배보다 덜 해롭고 금연도 더 용이하다는 점을 증명할 과학적 근거를 제시해야 한다.

WSJ는 전자담배 업체들이 공중 건강의 이해에 부합하다는 것을 입증해야 한다면서 이번 심사에서 일부 업체들은 완전히 시장에서 퇴출당할 수도 있다고 전망했다.

다만 FDA 관리들은 다음 달 9일 시한까지 모든 제품에 대한 결정을 내릴 수는 없을 것이라면서 시장 점유율이 높은 제품들을 우선으로 처리할 것이라고 설명했다.

현재 매장 판매량을 기준으로 미국내 전자담배 점유율 1위는 쥴이고 레이놀즈 아메리카, 엔조이(NJOY) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

FDA는 미성년자 노출도를 줄이기 위해 전자담배의 판촉 등에 대한 새로운 세부 규정도 내놓을 것으로 보인다고 WSJ는 덧붙였다.

앞서 쥴은 자사의 전자담배를 미성년자에게 판매하기 위해 다양한 판촉행위를 펼쳐왔고 제품에 포함된 니코틴 함유량에 대한 허위 광고를 했다는 혐의로 노스캐롤라이나 주로부터 소송이 제기됐고 이에 지난 6월 4000만달러(약 452억원)의 합의금을 지급하기로 했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr