[아시아경제 윤동주 기자] 유승민 국민의힘 대선경선 후보가 23일 국회 소통관에서 윤석열 캠프 관련 기자회견을 갖고 있다. 유 전 의원은 당대표를 흔드는 윤석열 캠프 인사들의 잇따른 도발에 대해 윤석열 후보의 직접 사과를 요구했다.

