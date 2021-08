신용카드사회공헌재단, 신용카드 간편결제 단말기 5만대 무상보급

지원조건 업력 2년 이상에서 1년으로 완화

[아시아경제 기하영 기자]신용카드사회공헌재단과 동반성장위원회는 올해 신용카드 간편결제 단말기 5만대 이상을 무상으로 보급한다고 23일 밝혔다.

이 사업은 카드업계와 동반위가 함께하는 동반성장 모델인 '신용카드 영세가맹점 지원사업'의 일환이다. 근거리무선통신(NFC)과 QR코드로 결제할 수 있는 신결제수단 단말기와 무인 결제가 가능한 키오스크를 보급하는 사업이다.

카드업계는 신용카드재단을 통해 2023년까지 총 400억원을 지원할 계획을 수립하고, 지난해부터 국내 모든 밴(VAN)사가 참여해 신형 단말기를 개발하고 전국 가맹점에 보급중이다.

올해 상반기 이미 전국 2만5000개 이상의 가맹점이 지난 1차 지원사업을 통해 혜택을 받았다. 신용카드재단과 동반위는 2차 지원사업 규모를 5만대 이상으로 확대하고 지원 조건도 업력 2년 이상에서 1년으로 완화해 보다 많은 영세가맹점에 맞춤형 단말기를 지원할 계획이다. 올해부터는 신용카드결제단말기(CAT)에 NFC와 QR코드 결제기능을 탑재한 '일체형 단말기'를 선택할 수 있으며, 신용카드 영세가맹점이면 유흥·향락 등 일부 업종을 제외하고 지원받을 수 있다.

김주현 신용카드재단 이사장은 "코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 영세 자영업자분들께 인건비 절감과 위생상 안전을 지키는데 도움이 됐길 바란다"며 "앞으로도 영세 가맹점주의 경쟁력 강화를 위한 지원을 꾸준히 펼쳐나갈 것"이라고 말했다.

