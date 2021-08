카카오톡으로 '보험' 선물한다

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 카카오톡 선물하기를 통해 보험을 선물할 수 있다.

카카오커머스는 보험 모바일 상품권을 출시했다고 23일 밝혔다. 모바일 상품권은 총 12종으로 반려동물·여행·실버보험 등이다.

원데이 골프 홀인원 보험, 차박 보험, 등산 보험 등 여행·레저 활동 중 발생할 수 있는 다양한 위험을 보장하는 상품부터 애견인을 위한 '펫보험', 부모님을 위한 '효도 보험'으로 구성됐다.

카카오커머스는 다이어트 응원 보험, 1인가구를 위한 싱글 안심보험 등 이색 보험도 마련했다.

기존에는 보험 상품을 온라인 쇼핑플랫폼으로 판매하는 것이 보험업법상 모집행위로 간주돼 불가능했지만 지난해 '혁신금융서비스'로 지정되면서 보험 모바일 상품권 구매, 선물이 가능해졌다. 카카오커머스는 혁신금융서비스 지정사업자인 '쿠프파이맵스'와 제휴를 통해, 보험 선물하기 서비스를 이커머스 플랫폼에서는 처음으로 선보이게 됐다.

사용 연동 기능도 적용됐다. 보험 상품 교환권에는 '교환권 사용하러 가기' 기능이 있다. 해당 버튼을 누르면 보험사의 상품 청약 페이지로 바로 연결된다.

카카오커머스 관계자는 "실용적이고 흔하지 않은 선물을 하려는 MZ세대를 중심으로 모바일 교환권 선물 종류도 다양해지는 추세"라며 "수신자가 손쉽게 사용할 수 있도록 사용 편의성까지 강화해, 이번 선물하기의 보험 상품 출시로 온라인 미니보험 시장이 한층 활성화 될 것으로 전망한다"고 말했다.

