위메프, 내달 22일까지 추석 선물 상품 최대 25% 할인 기획전

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 다음달 22일까지 '2021 추석' 기획전을 열고 추석 선물 상품을 최대 25%까지 상시 할인한다고 23일 밝혔다.

VIP클럽 회원은 최대 25%, 일반 고객은 최대 20%까지 할인된 가격으로 추석 선물 상품을 구매할 수 있다.

위메프는 온라인을 통해 추석 선물을 구매하는 고객이 많을 것으로 예상하고, 이들을 위해 ▲오늘의 추천 ▲품목별 추천 ▲가격대별 다양한 추천 상품을 카테고리로 세분화해 큐레이션한다.

먼저 오늘의 추천은 고민 없이 바로 구매하고 싶은 추석 선물을 매일 4개씩 선보인다. 특히 지난해 추석 기획전에서 판매가 크게 증가한 건강·신선식품을 중심으로 준비했다.

행사 첫날에는 ▲비비수산 노바시새우 300g(40마리) 2팩 ▲뉴트리디데이 프리미엄 영양제 선물세트(3병)+쇼핑백 ▲LG생활건강 월드트레블 WE호 ▲테팔 추석명절 필수아이템 모음전(인덕션 스타트앤쿡 프라이팬 30㎝)을 판매한다.

고객들이 편리하게 추석 선물을 고를 수 있도록 품목·가격대별로도 상품을 추천한다. 품목별 추천 상품은 4개 품목(신선/가공/건강/생활용품)에서 매일 2개씩 선보인다. 가격대별 추천 상품은 가격대별로(~1만원/1~2만원/2~3만원/3~5만원/5~10만원/10만원~) 매일 1개씩 추천한다.

주요 상품은 ▲새우몰 100% 제주 은갈치 4마리 내외 ▲구선손반 보리쌈장 500g 외 전통장류 모음 ▲세노비스 트리플러스맨/우먼 멀티비타민미네랄 90캡슐+세니타이저 증정 ▲종근당 황제침향단 60환 1박스 등이다.

