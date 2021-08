에이스침대, 이사·혼수 준비 '더드림페어' 행사…내달 12일까지

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 47,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 50,400 2021.08.23 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 에이스침대, 상반기 매출 22.9% 증가한 1716억…역대 최대'에이스스퀘어 관악점' 오픈…"지상 6층 규모 도심속 초대형 매장""리클라이너 앉아 영화 관람"…에이스침대-CGV 콜라보 close 가 다가오는 가을철 이사와 혼수 준비를 앞두고 있는 고객들을 위해 '더드림페어' 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

더드림페어 프로모션은 다음달 12일까지 아울렛 매장을 제외한 전국 에이스침대 매장에서 실시된다. 에이스침대가 정기적으로 진행하는 고객 사은 행사로, 가을 이사철과 본격적인 혼수 준비를 앞둔 고객들이 다양한 혜택으로 침실 환경을 만들 수 있도록 매해 프로모션을 기획해 고객만족도를 높이고 있다.

프로모션 기간 동안 전국 매장에서 침대 구매 고객을 대상으로 30만원 상당의 '고급 소프라움 차렵 이불 세트'와 50만원 상당의 '프리미엄 소프라움 호텔 베딩 세트' 등 구매 금액대별 다양한 사은품이 증정된다.

프로모션 혜택에 더해 에이스침대가 예비 부부 대상 운영하고 있는 멤버십 서비스 '에이스 웨딩멤버스' 가입 고객이라면 더욱 다양한 혜택을 받을 수 있다.

제품 구매 금액별로 ▲600만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 백팩과 내셔널지오그래픽 캐리어(20인치, 24인치 중 택1) ▲400만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 24인치 캐리어 ▲300만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 20인치 캐리어 ▲200만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 백팩이 제공된다.

