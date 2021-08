쉐보레 트레일블레이저, 美에드먼즈 선정 '올해 최우수 소형 SUV'

한국서 개발·생산…6월엔 국내 수출 1위도

[아시아경제 유제훈 기자] 쉐보레는 트레일블레이저가 최근 미국 자동차 전문 정보사이트 에드먼즈(Edmunds)의 '올해 최우수 자동차' 중 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 부문 1위에 선정 됐다고 23일 밝혔다.

에드먼즈는 이번 평가에서 약 200대의 차종을 대상으로 성능, 안전, 디자인, 기술, 연비, 가치 등의 기준으로 제품을 분석 및 평가했으며 이를 토대로 세그먼트별 최우수 차량을 선정했다.

쉐보레 트레일블레이저는 10점 만점에 8.0점을 기록하며 소형 SUV 부문 1위를 차지했고, 형제모델인 뷰익 앙코르GX 역시 7.9점을 받아 3위에 랭크됐다. 이외 마쯔다 CX-30(2위), 현대자동차 코나(3위), 스바루 크로스트랙(3위), 기아 쏘울(6위), 기아 셀토스(8위) 등이 뒤를 이었다.

에드먼즈는 "쉐보레 트레일블레이저는 동급 차량 중 모든 면에서 경쟁력이 있다"면서 "갈수록 치열해지는 소형 SUV 세그먼트에서 반 걸음 앞서 있다"고 평가했다.

한편 쉐보레 트레일블레이저는 GM테크니컬센터코리아가 개발하고 한국GM이 생산하는 모델이다. 지난 6월엔 뷰익 앙코르 GX와 함께 전년 동월 대비 267% 증가한 1만5165대를 수출, 국내 완성차 수출 1위를 달성하는 등 한국GM 경영 정상화의 중추적 역할을 담당하고 있다.

